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10:19, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда телешоу упал с высоты 28-го этажа и не выжил

Звезда израильского шоу The Americans Якир Леви упал с 28-го этажа отеля и не выжил
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yakir S Levi

Звезда израильского телешоу «Американцы» (The Americans) Якир Леви упал с крыши отеля в США и не выжил. Об этом сообщает New York Post.

Трагедия произошла вечером 20 июля в отеле в городе Санни-Айлс-Бич, штат Флорида. По предварительным данным, Леви рухнул с высоты 28-го этажа. Спасти его не удалось.

Уточняется, что телезвезде было 45 лет. Его похоронят в Израиле.

Якир Леви родился в Израиле, позднее переехал в США. В Америке он основал бизнес по восстановлению зданий, пострадавших от стихийных бедствий. В 2025 году предприниматель стал участником шоу «Американцы», выходящего на телеканале Channel 13. Передача рассказывает об израильских эмигрантах, которые добились больших успехов в США. В эфире проекта Леви хвастался, что он приехал в Америку с 300 долларами в кармане, но в итоге смог превратить их в миллионы долларов.

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