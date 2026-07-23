Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:23, 23 июля 2026 (обновлено: 10:41, 23 июля 2026)Наука и техника

На Украине заметили ударную «Двушку» из России

На Украине заметили российский ударный БПЛА К-8 «Двушка»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На Украине заметили российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) К-8 «Двушка», который напоминает уменьшенную копию дрона «Молния», пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Согласно баннерной информации в открытых источниках, первая версия K-8 была сделана из пластика и имела грузоподъемность до одного килограмма с временем нахождения в воздухе до 20 минут на одной штатной батарее», — говорится в публикации.

Отмечается, что использование альтернативного аккумулятора увеличивает дальность полета БПЛА до 40 километров, а, по данным украинской стороны, обновленный дрон «переносит пять килограммов грузов и сочетает высокую скорость самолетной схемы с дешевым композитно-пенопластовым планером, позволяя быстро наносить удары на тактическую глубину (до 15-30 километров)». БПЛА устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы, получил ручной запуск и двухконтурный режим активации боевой части.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика сообщил, что детекторы беспилотников «Тень» смогут обнаруживать дроны-камикадзе Hornet, которые поставляют Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Также в июле РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк рассказал, что для сбития российским перехватчиком «Елка» БПЛА ВСУ необходимо перехватить с него видеосигнал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Крым
    АвтоВАЗ разбил кроссовер Azimut об столб ради безопасности
    Россиянин получил 12,5 года колонии за перевод денег в украинский фонд
    Дочь Чарли Шина поблагодарила свою грудь за покупку дома
    «КамАЗ» назвал сроки выхода на дороги беспилотных грузовиков без участия человека
    Организатора крупнейшей в России схемы уклонения от НДС на триллион рублей задержали
    Совместное действие сына Бекхэма и его жены посчитали постыдным
    Москвичам назвали время похолодания до плюс 8 градусов
    Намек на применение ядерного оружия увидели в заявлении Лаврова
    Нашелся виновный в жестокой расправе над двумя россиянками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok