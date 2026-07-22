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12:55, 22 июля 2026Наука и техника

Боец ВС России описал сбитие «Елкой» БПЛА ВСУ

РИА Новости: Бойцы ВС России для сбития «Елкой» БПЛА ВСУ перехватывают видеосигнал
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Для сбития российским перехватчиком «Елка» беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо перехватить с него видеосигнал. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода мобильных огневых групп с позывным Моряк.

«Для определения местонахождения дрона противника перехватываем их видеосигнал, что помогает нам определить примерную высоту и направление полета», — сказал военнослужащий.

По его словам, после входа в зону действия «Елки» БПЛА противника поражается перехватчиком.

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В марте военнослужащий войск противовоздушной обороны с позывным Морок сообщил ТАСС, что переносной антидроновый комплект «Елка» с искусственным интеллектом умеет распознавать невидимые глазу человека цели.

В феврале Моряк рассказал РИА Новости, что комплекс «Елка» с беспилотником-перехватчиком доказал свою эффективность против дронов противника.

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