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09:22, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Грабители напали на звезду OnlyFans у нее дома и побили пистолетом

Стримерша Amouranth заявила, что грабители напали на нее в ее доме
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Кейтлин Сирагуса

Кейтлин Сирагуса. Фото: @Amouranth

Популярная американская стримерша и звезда OnlyFans Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса) заявила, что грабители напали на нее в ее доме. О происшествии она рассказала в соцсети X.

По словам Amouranth, злоумышленники пробрались к ней домой и, угрожая оружием, потребовали от нее криптовалюту. Стримерша также заявила, что ей удалось выстрелить в одного из грабителей.

«Они побили меня пистолетом, но одного я задела. У меня сильно идет кровь, но я чувствую себя нормально и еду в больницу», — добавила она. Сирагуса также опубликовала видео, на котором можно увидеть полицейские машины у ее дома.

Ранее сообщалось, что нападению подвергся известный ирландский телеведущий Брендан Кортни. По словам ведущего, неизвестные мужчины побили его и порезали ему ухо.

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