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10:40, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Неизвестные напали на известного телеведущего и порезали ему ухо

Ирландского телеведущего Брендана Кортни избили незнакомые мужчины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Cliff Hide / Globallookpress.com

Известный ирландский телеведущий Брендан Кортни заявил, что его избили незнакомые мужчины. Об этом пишет Mirror.

По словам ведущего, нападение произошло недалеко от его дома. «Трое парней подъехали на машине, выпрыгнули оттуда, накинулись на меня и повалили на землю. Порезали мне чертово ухо, было много крови», — рассказал он. Кроме того, как утверждает Кортни, незнакомцы несколько раз пнули его по голове.

Он отметил, что после того, как к месту нападения прибыла полиция, злоумышленники скрылись на машине. После инцидента телеведущий обратился в больницу. Кортни также предположил, что на него напали из-за его сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что на американского блогера LordHito и канадского стримера GaganTV напали во время их поездки в Японию. Уточнялось, что местным жителям не понравилось, что блогеры флиртовали с местной девушкой.

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