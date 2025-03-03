Неизвестные напали на известного телеведущего и порезали ему ухо

Ирландского телеведущего Брендана Кортни избили незнакомые мужчины

Известный ирландский телеведущий Брендан Кортни заявил, что его избили незнакомые мужчины. Об этом пишет Mirror.

По словам ведущего, нападение произошло недалеко от его дома. «Трое парней подъехали на машине, выпрыгнули оттуда, накинулись на меня и повалили на землю. Порезали мне чертово ухо, было много крови», — рассказал он. Кроме того, как утверждает Кортни, незнакомцы несколько раз пнули его по голове.

Он отметил, что после того, как к месту нападения прибыла полиция, злоумышленники скрылись на машине. После инцидента телеведущий обратился в больницу. Кортни также предположил, что на него напали из-за его сексуальной ориентации.

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