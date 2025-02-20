Стримера избили во время прямого эфира за флирт с девушкой

На стримеров LordHito и GaganTV напали во время прямого эфира в Японии

На американского блогера LordHito и канадского стримера GaganTV напали во время их поездки в Японию. Как сообщает портал Dexerto, поводом стал флирт одного из них с местной жительницей.

Инцидент произошел во время прямого эфира, который стримеры вели на платформе Kick. Сообщается, что LordHito и GaganTV познакомились в баре с девушкой и начали с ней общаться, что не понравилось местным жителям, которые находились в заведении. Между ними разгорелся конфликт, в результате которого сотрудники бара выгнали блогеров из заведения.

Вскоре к стримерам подошли двое разгневанных посетителей бара. Они набросились на LordHito и начали его бить, а затем напали на GaganTV. Через некоторое время блогерам удалось сбежать от них и заказать такси.

Позднее, комментируя случившееся, LordHito предположил, что местным жителям не нравится, когда иностранцы разговаривают с японками. GaganTV, в свою очередь, заявил, что девушка сама проявляла к нему интерес и даже взяла его за руку.

Ранее сообщалось, что популярный американский блогер и стример Джек Доэрти побил незнакомца за то, что тот ударил его по лицу во время прямого эфира. После инцидента канал блогера на Kick стал недоступен.