Популярный блогер побил незнакомца в прямом эфире

Блогер Джек Доэрти побил незнакомца, ударившего его по лицу в прямом эфире

Популярный американский блогер и стример Джек Доэрти побил незнакомца за то, что тот ударил его по лицу во время прямого эфира. Об этом пишет портал Sportskeeda.

Доэрти вел прямой эфир на мероприятии в Нью-Йорке. В какой-то момент мужчина в маске дал ему пощечину и бросился бежать. Блогер и его охрана догнали незнакомца и принялись наносить ему удары.

После того как напавшего на блогера мужчину отпустили, он предложил инфлюэнсеру подраться с ним один на один. «Я только что это и сделал, приятель. Я выбил из тебя всю чертову дурь», — ответил Доэрти.

Также отмечается, что после инцидента канал блогера на платформе Kick стал недоступен.

Ранее сообщалось, что Доэрти в прямом эфире разбил дорогостоящий автомобиль McLaren. Будучи за рулем, блогер отвлекся и потерял управление, из-за чего попал в аварию.