Популярный блогер разбил машину за 19 миллионов рублей в прямом эфире

Блогер Доэрти разбил автомобиль McLaren за 200 тысяч долларов в прямом эфире

Популярный американский блогер Джек Доэрти в прямом эфире разбил дорогостоящую машину. Об этом рассказывает NBC News.

Инцидент произошел в дождливую погоду. Доэрти во время трансляции ехал на своем автомобиле McLaren стоимостью 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей по текущему курсу). В какой-то момент он отвлекся на телефон и потерял управление. Машина врезалась в ограждение на дороге.

На отрывках трансляции, опубликованных в соцсетях, видно, что автомобиль серьезно поврежден. Сам блогер не получил заметных травм, однако у сопровождавшего его оператора видна кровь на лице.

Спустя некоторое время аккаунт Доэрти на платформе Kick, где он вел прямой эфир, был удален. Как отмечает NBC News, блогер мог нарушить правило Kick, призывающее избегать потенциально опасного поведения. Представители сервиса же объяснили такую меру тем, что платформа не поддерживает нарушения законодательства.

Ранее сообщалось, что у немецкого стримера Андре Кригера случился инсульт в прямом эфире. Блогер посетил врача и заверил зрителей, что впредь будет вести более здоровый образ жизни.