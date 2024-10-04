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14:11, 4 октября 2024Интернет и СМИ

У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

У немецкого стримера CommanderKrieger случился инсульт в прямом эфире

Кадр: Andre Krieger / YouTube

У немецкого стримера Андре Кригера, известного как CommanderKrieger, случился инсульт в прямом эфире. Об этом пишет Bild.

CommanderKrieger во время трансляции не смог прочитать сообщение от зрителя и пошутил, что, вероятно, у него инсульт. В видео, посвященном инциденту, 44-летний стример рассказал, что в тот момент он перестал ясно видеть. «Зрение становилось все более затемненным, и я мог видеть только очень небольшую область», — отметил он. Затем у Кригера сильно закружилась голова.

Стример завершил трансляцию и пошел спать. Утром он отправился в больницу, где медики установили, что у него действительно произошел инсульт. По словам Кригера, врач также заявил, что если пациент будет продолжать вести свой привычный образ жизни, он проживет не более десяти лет.

CommanderKrieger признался, что пьет исключительно газированные напитки и весит 170 килограммов при росте два метра. Он заверил, что намерен изменить свои привычки в пользу более здоровых.

Ранее сообщалось, что популярного австралийского стримера Дрю Тимбса, известного как Midbeast, ограбили в Бразилии. Инфлюэнсер заявил, что незнакомец ударил его в спину и отобрал телефон.

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      Маргарита Щигарева
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