Популярного стримера ограбили на улице

У австралийского стримера Midbeast отобрали телефон в Бразилии

Популярного австралийского стримера Дрю Тимбса, известного как Midbeast, ограбили в Бразилии. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

По словам Тимбса, неизвестный напал на него, когда он находился на улице в Сан-Паулу. Стример заявил, что перед инцидентом ему казалось, будто кто-то преследует его.

«Телефон лежал у меня в нижнем белье. Не в кармане, а именно в нижнем белье. Я не размахивал им или что-то такое», — сказал он. Инфлюэнсер пояснил, что, будучи в безопасном месте, он заказал такси с помощью смартфона, а когда спустя некоторое время достал телефон, чтобы проверить заказ, кто-то сильно ударил его со спины и забрал гаджет.

«Я до сих пор не знаю, откуда взялся этот человек. Я зашел в Uber — бах, телефон забрали, и, конечно же, он был разблокирован», — пожаловался Тимбс. Он отметил, что злоумышленник получил доступ к его личным данным.

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