Экономика одного из крупнейших продавцов нефти в мире внезапно обвалилась

ВВП Саудовской Аравии во втором квартале упал на 4,8 процента в годовом выражении

По итогам второго квартала ВВП Саудовской Аравии обвалился на 4,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные предварительного отчета главного статистического управления королевства (GASTAT) пишет РИА Новости.

Такой результат стал худшим для экономики одного из крупнейших в мире продавцов нефти со второго квартала 2020 года, когда на поставки повлияли локдауны из-за пандемии COVID-19.

При этом аналитики не ожидали подобных цифр — опрос портала Trading Economics показал, что усредненный прогноз предусматривал рост на 3,8 процента. В первом квартале этого года ВВП королевства вырос на 3 процента, а в четвертом квартале 2025-го — на 5,2 процента.

По данным GASTAT, причиной обвала стало снижение в нефтяной отрасли страны на 24,7 процента на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и сложностей с экспортом нефти через Ормузский пролив.

С учетом сезонной корректировки цифры по ВВП выглядят даже немного хуже — минус 4,9 процента, хотя отдельно для нефтяной отрасли снижение оценивается в 21,5 процента.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Германии во втором квартале составил 0,2 процента, что выше прогноза Института экономических исследований (Ifo), ожидавшего нулевого результата.