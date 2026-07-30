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14:51, 30 июля 2026 (обновлено: 15:10, 30 июля 2026)Путешествия

Армению предупредили о давлении ЕС для введения визового режима с Россией

Депутат Европарламента: На Армению надавят для введения визового режима с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер предупредил Армению о планирующемся давлении со стороны Евросоюза (ЕС) для введения визового режима с Россией. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Картхайзера, который прежде был в составе комитета по парламентскому сотрудничеству с Арменией, ЕС планирует добиться того, чтобы закавказская страна присоединилась к санкциям, в том числе в визовом вопросе. Он понадеялся, что власти Армении будут заботиться в первую очередь о собственных интересах и не позволят дестабилизировать свое положение в регионе.

Ранее сообщалось, что Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Такой шаг необходим властям страны, чтобы перед вступлением в Евросоюз привести миграционные правила в соответствие с требованиями объединения.

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