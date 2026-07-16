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19:32, 16 июля 2026Путешествия

Раскрыты возможные сроки введения виз для россиян Черногорией

Dan: Черногория планирует ввести визы для россиян с 1 октября
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom  

Черногория планирует ввести визы для россиян и белорусов с 1 октября 2026 года. Возможные сроки отмены безвиза раскрывает сайт Dan.

Уточняется, что официально решение еще не принято, но власти страны обсуждают вопрос. Такой шаг необходим Черногории, чтобы привести миграционные правила в соответствие требованиям Евросоюза перед вступлением в объединение. Более того, вскоре после этого визы будут введены для граждан Китая, ОАЭ, Катара, Бахрейна и других государств.

В настоящее время россияне имеют право находиться в Черногории без визы в течение 30 дней за одну поездку. При этом количество поездок в течение года не ограничено.

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