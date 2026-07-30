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14:46, 30 июля 2026Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о важной роли Мелании Трамп в конфликте на Украине

Дмитриев: Мелания Трамп сыграла важную роль в воссоединении российских детей с их семьями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп сыграла огромную роль в воссоединении российских и украинских детей с их семьями. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Первая леди Мелания Трамп сыграла важнейшую глобальную гуманитарную и миротворческую роль, помогая воссоединять российских и украинских детей, разлученных со своими семьями. Под ее руководством уже воссоединились 33 ребенка, и впереди еще больше воссоединений», — отметил спецпредставитель.

Как сообщает Белый дом, Мелания Трамп поспособствовала воссоединению пятой группы российских и украинских детей с их семьями, «преодолев политические разногласия».

«Хотя дипломатия и миротворчество играют важную роль в этих усилиях, их превосходит наша коллективная способность ставить интересы детей выше международных споров. Каждое воссоединение — это напоминание о том, что сострадание, достоинство и семья могут преодолеть даже самые мрачные времена (...). Мы продолжаем работать с правительствами России и Украины, чтобы вернуть детей в их семьи», — подчеркнула первая леди.

29 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом передал его супруге Мелании поздравления с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение с семьями российских и украинских детей.

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