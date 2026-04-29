Путин передал поздравления Мелании Трамп

Ушаков: Путин передал Мелании Трамп поздравления с прошедшим днем рождения

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампе передал его супруге Меланье Трамп поздравления с прошедшим днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение с семьями российских и украинских детей. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Меланье Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад, усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. Президент России также выразил американскому коллеге слова поддержки в связи с покушением, решительно осудив преступление.