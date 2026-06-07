Теннисист Зверев впервые выиграл «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Зверев победил итальянца Коболли и выиграл «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» 2026 года в мужском одиночном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Ранее букмекеры называли Зверева фаворитом «Ролан Гаррос». Они заявляли, что он одержит победу в трех сетах.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.