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20:49, 7 июня 2026Спорт

Теннисист Зверев впервые выиграл «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Зверев победил итальянца Коболли и выиграл «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос» 2026 года в мужском одиночном разряде. Результаты доступны на сайте турнира.

В решающем матче спортсмен одержал победу над итальянцем Флавио Коболли. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Ранее букмекеры называли Зверева фаворитом «Ролан Гаррос». Они заявляли, что он одержит победу в трех сетах.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

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