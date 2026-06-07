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10:17, 7 июня 2026Спорт

Назван фаворит финала «Ролан Гаррос» — 2026 у мужчин

Немецкий теннисист Зверев назван фаворитом финального матча «Ролан Гаррос» — 2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Зверев

Александр Зверев. Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Букмекеры назвали фаворита финального матча «Ролан Гаррос» — 2026 в мужском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче сыграют итальянец Флавио Коболли и немец Александр Зверев. Аналитики считают фаворитом последнего. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,24. Успех итальянского теннисиста оценивается коэффициентом 4,10.

По мнению букмекеров, победитель, скорее всего, определится в трех сетах. На это можно поставить с коэффициентом 2,18. Вероятность того, что встреча продлится все пять сетов, оценивается коэффициентом 4,00.

Ранее в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» — 2026 одержала победу россиянка Мирра Андреева. В финале она победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую.

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