Ушаков: Путин провел телефонный разговор с Трампом и обсудил конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который продолжился более 1,5 часа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Ушаков заявил, что главы государств обсудили конфликт на Украине. По его словам, Путин рассказал Трампу о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО), где российские войска теснят противника, а также сообщил о сугубо террористических методах атак на российские гражданские объекты.

Путин также сказал главе Белого дома, что цели СВО будут достигнуты и Россия предпочла бы сделать это путем переговоров. Он также отметил, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел.

Кроме того, российский лидер выразил Трампу слова поддержки в связи с покушением, решительно осудив преступление. Ушаков подчеркнул, что разговор Путина и Трампа был откровенным и деловым, лидеры говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, а также условились поддерживать контакты как лично, так и на уровне помощников.

Ранее Трамп рассказал о своем общении с Путиным. Он уточнил, что они ведут работу над урегулированием конфликта на Украине.