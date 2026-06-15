В крепком рубле увидели проблему для российской экономики

Сенатор Журавлев: Крепкий рубль создает проблемы для экспортеров и бюджета

Излишне крепкий рубль создает проблемы российской экономики, оказывая влияние как на отечественных экспортеров, так и на федеральный бюджет. Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Николай Журавлев, его слова приводит РИА Новости.

При нынешних котировках нацвалюты российские компании, ориентированные на внешние рынки, недополучают часть выручки, а госказна теряет дополнительные поступления с продаж энергоресурсов и других видов востребованной за рубежом отечественной продукции. С проблемами также сталкиваются фирмы, конкурирующие с импортом и иностранными производителями, пояснил Журавлев.

Более активные интервенции Министерства финансов (Минфина) на валютном рынке, отметил он, должны помочь изменить ситуацию и сделать курс рубля более сбалансированным. «Я надеюсь, что комплекс мер, который Центральный банк и правительство предпринимают приведут к тому, что курс рубля будет более сбалансирован», — констатировал сенатор.

Ранее о том, что нынешний курс рубля не в полной мере отвечает интересам российских экспортеров, заявил министр финансов Антон Силуанов. На этом фоне он пообещал перейти к политике более предсказуемого курса нацвалюты.