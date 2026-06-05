Минфин заявил о необходимости перехода к политике более предсказуемого рубля

Силуанов: Минфин будет возвращаться к политике более предсказуемого курса рубля

Руководство министерства финансов считает целесообразным переход к политике более предсказуемого курса рубля. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

В краткосрочной перспективе, пояснил он, необходимо найти баланс, который бы устраивал различные отрасли российской экономики и отвечал интересам как экспортеров, так и импортеров. Этому поспособствует в том числе более активное участие Минфина на валютном рынке, констатировал Силуанов.

На этом фоне, понадеялся он, курс рубля станет более предсказуемым и оптимальным для российской экономики. В последнее время, отметил Силуанов, котировки нацвалюты были не вполне комфортными для ориентированных на внешние рынки компаний. «Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к политике более предсказуемого курса рубля», — заключил глава ведомства.

Ранее об излишне крепком курсе рубля заявлял ряд экспертов. Такого мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. Оптимальным вариантом для российской экономики он назвал коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе отечественные экспортеры могли бы рассчитывать на дополнительную выручку с продажи товаров и энергоресурсов, а федеральный бюджет — на рост поступлений, пояснял Костин. Одним из главных барьеров для резкого ослабления курса рубля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал жесткую денежно-кредитную политику Центробанка.