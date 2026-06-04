Силуанов высказался о курсе рубля

Силуанов: Нынешний курс рубля не вполне комфортен для российских экспортеров

Нынешний курс рубля не вполне отвечает интересам российских экспортоориентированных компаний. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит «Интерфакс».

Курс рубля в настоящее время является излишне крепким для российских экспортеров, отметил руководитель ведомства. При таком раскладе ориентированные на внешние рынки отечественные компании недополучают часть выручки. «Для экспортеров, мы видим, сейчас рубль не совсем комфортен», — констатировал Силуанов.

В большей степени нынешний курс рубля выгоден российским импортерам. Однако необходимо, чтобы котировки национальной валюты отвечали потребностям разных секторов экономики. «Нужно, чтобы были импортные товары доступны для бизнеса, чтобы импортные технологии были доступны, а с другой стороны, для экспортеров, чтобы экспорт был рентабельный», — заключил Силуанов.

Ранее об излишне крепком курс рубля заявлял ряд экспертов. Такого мнения, в частности, придерживается глава ВТБ Андрей Костин. Оптимальным вариантом для российской экономики он назвал коридор 90-100 рублей за доллар. При таком раскладе отечественные экспортеры могли бы рассчитывать на дополнительную выручку с продажи товаров и энергоресурсов, а федеральный бюджет — на рост поступлений, пояснял Костин.

Последнее — особенно актуально с учетом стремительного увеличения дефицита госказны. Однако жесткая денежно-кредитная политика Центробанка сейчас не способствует достижению оптимального для экономики курса доллара, посетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.