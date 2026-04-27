02:43, 27 апреля 2026Мир

Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. Как это отражается на урегулировании украинского конфликта?

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным.

Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры

Дональд Трамппрезидент США

Трамп также добавил, что поддерживает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу, однако считает его присутствие полезным.

«Куба — это цель номер один» Почему Дональд Трамп готов проводить военные операции по всему миру и какой сигнал он подает России?
«Они как слон в посудной лавке» Политолог Дмитрий Суслов — о Совете мира, стратегии Дональда Трампа и будущем конфликта на Украине
Трамп надеется, что урегулирование конфликта на Украине достижимо

Американский лидер выразил надежду на достижение мира на Украине.

Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной

Дональд Трамппрезидент США

По его словам, Вашингтон продолжает попытки разрешить этот конфликт. «Надеюсь, мы добьемся этого», — сказал он.

Несколько дней назад президент США вновь подчеркнул, что США не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.

Трамп высказался о ненависти между Россией и Украиной

Трамп заявил, что урегулированию мешают негативные отношения между Россией и Украиной.

Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским — это смешно. Это безумие. А ненависть — это плохая вещь. Ненависть — это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить

Дональд Трамппрезидент США

Трамп не первый раз говорит о враждебных отношениях между Москвой и Киевом, которые препятствуют урегулированию. Подобное заявление он делал в том числе в декабре прошлого года. «Я думал, будет просто. Это из-за враждебности, из-за ненависти», — сказал тогда глава Белого дома.

«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
Трамп снова жестко раскритиковал НАТО

Трамп заявил, что альянс не служит интересам США и не оказывает достаточной поддержки.

НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить

Дональд Трамппрезидент США

Ранее стало известно, что администрация президента США разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса.

