Трамп заявил, что ведет переговоры с Путиным. Как это отражается на урегулировании украинского конфликта?

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем общении с президентом России Владимиром Путиным.

Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним переговоры Дональд Трамп президент США

Трамп также добавил, что поддерживает контакты с Владимиром Зеленским в рамках попыток урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20. Об этом написала газета The Washington Post (WP). При этом сам Трамп заявил, что еще не приглашал Путина на встречу, однако считает его присутствие полезным.

Трамп надеется, что урегулирование конфликта на Украине достижимо

Американский лидер выразил надежду на достижение мира на Украине.

Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной Дональд Трамп президент США

По его словам, Вашингтон продолжает попытки разрешить этот конфликт. «Надеюсь, мы добьемся этого», — сказал он.

Несколько дней назад президент США вновь подчеркнул, что США не оставляют попыток поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и продолжают работать в этом направлении.

Трамп высказался о ненависти между Россией и Украиной

Трамп заявил, что урегулированию мешают негативные отношения между Россией и Украиной.

Ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским — это смешно. Это безумие. А ненависть — это плохая вещь. Ненависть — это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить Дональд Трамп президент США

Трамп не первый раз говорит о враждебных отношениях между Москвой и Киевом, которые препятствуют урегулированию. Подобное заявление он делал в том числе в декабре прошлого года. «Я думал, будет просто. Это из-за враждебности, из-за ненависти», — сказал тогда глава Белого дома.

Трамп снова жестко раскритиковал НАТО

Трамп заявил, что альянс не служит интересам США и не оказывает достаточной поддержки.

НАТО нас подвело. Мы много лет обслуживали их интересы, тратили триллионы долларов, а когда нам самим понадобилась небольшая помощь, их нет, так что мы должны это помнить Дональд Трамп президент США

Ранее стало известно, что администрация президента США разделила страны НАТО на «хорошие» и «плохие» в зависимости от их вклада в деятельность альянса.