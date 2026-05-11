Опубликовано снятое украинскими военными видео с НЛО

23:17, 11 мая 2026Бывший СССР

Бескрестнов опубликовал снятое украинскими военными видео с НЛО
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш опубликовал в Telegram-канале видео, снятое украинскими военными, на котором, вероятно, зафиксирован неопознанный летающий объект (НЛО).

«Ну что тут поделаешь, я люблю "X Files". Май 2025, высота 800 метров. Какие будут мнения?» — поинтересовался эксперт.

Ранее 11 мая Бескрестнов заявил, что ВСУ занялись изучением неопознанных летающих объектов после начала военного конфликта с Россией. Он также заявил, что за понятием «НЛО» может скрываться новое оружие противника. Также Бескрестнов попросил соотечественников, увидевших неопознанный объект в небе, писать об этом на специальную почту.

