ВСУ занялись исследованием НЛО

Советник главы Минобороны Украины Бескрестнов: В ВСУ начали исследовать НЛО

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Вооруженные силы республики (ВСУ) занялись изучением неопознанных летающих объектов (НЛО) после начала военного конфликта с Россией. Об этом он написал в Telegram-канале.

«С началом военного конфликта исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему», — заявил представитель украинского Минобороны.

Он также заявил, что за понятием «НЛО» может скрываться новое оружие противника. Также Бескрестнов попросил соотечественников, увидевших неопознанный объект в небе, писать об этом на специальную почту.

Ранее стало известно, что Пентагон опубликовал более 160 секретных файлов об НЛО. В них содержались свидетельства наблюдений неизвестных объектов в небе из разных частей мира.