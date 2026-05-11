23:16, 11 мая 2026

Украина выступила с предложением прекратить удары по аэропортам

Марина Совина

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Украина предложила российской стороне взаимное прекращение ударов по аэропортам, об этом пишет Politico.

С подобным предложением выступил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отметило издание. По мнению главы МИД, соглашение может быть интересно Москве, поскольку российские аэропорты, включая международный аэропорт Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге, «становятся все более уязвимыми к украинским атакам».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные нанесли удары по военным объектам на территории Украины, в том числе по аэродромам и предприятиям военно-промышленного комплекса.

