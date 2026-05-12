Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 11 мая 2026Россия

В Кремле оценили разговоры в ЕС о необходимости диалога с Россией

Песков назвал положительным фактором разговоры в ЕС о необходимости диалога с РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что разговоры в Европе о необходимости диалога с Москвой — это положительный фактор. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация пока находится в начальной точке. Его слова приводит РИА Новости.

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор», — сказал Песков. Он добавил, что сейчас следует наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз обязан возобновить диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания объявила о «самом жестком» санкционном ударе по России

    Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о его обещании Путину

    В США заявили о загнавшем себя в ловушку Трампе

    Дмитриев объяснил панику вокруг хантавируса

    Москвичам пообещали дожди всю неделю

    В Кремле оценили разговоры в ЕС о необходимости диалога с Россией

    В подмосковном салоне красоты посетителей встретит говорящий попугай

    Опубликовано снятое украинскими военными видео с НЛО

    Украина выступила с предложением прекратить удары по аэропортам

    На Западе осудили европейских лидеров за нежелание начать диалог с Россией раньше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok