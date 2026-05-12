В Кремле оценили разговоры в ЕС о необходимости диалога с Россией

Песков назвал положительным фактором разговоры в ЕС о необходимости диалога с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что разговоры в Европе о необходимости диалога с Москвой — это положительный фактор. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация пока находится в начальной точке. Его слова приводит РИА Новости.

«Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор», — сказал Песков. Он добавил, что сейчас следует наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз обязан возобновить диалог с Россией.