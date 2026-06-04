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11:52, 4 июня 2026Россия

В России снизилась детская смертность

Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении детской смертности в России
Майя Назарова

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении детской смертности до 18 лет в России. Его комментарий приводит РИА Новости.

Министр, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что снизились и риски травматизма несовершеннолетних россиян.

«Показатели смертности — это всегда исчисляемые, четкие, понятные результаты», — подчеркнул Мурашко.

До этого глава Минздрава уверял, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума и составила 3,4 случая на одну тысячу новорожденных.

Еще раньше Мурашко рассказал, что детская смертность от онкологических заболеваний в России снизилась на пять процентов с 2022 года. Министр назвал текущие показатели хорошим результатом для тяжелых заболеваний.

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