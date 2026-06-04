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Бывший СССР
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11:46, 4 июня 2026Бывший СССР

Производитель украинских ракет Flamingo заявил о планах новых ударов по Москве

Штилерман: ВСУ летом или осенью могут попытаться ударить украинской баллистикой по Москве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) летом или осенью могут попытаться ударить украинской баллистикой по Москве. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point, разработавшей ракеты Flamingo, Денис Штилерман, передает Telegram-канал Insider ua.

«Как только они покажут, что системы "отрабатывают нормально", следующий тестовый полет будет на Москву. Сделаем 10-20 ракет, будем запускать. Украина может нанести удары по знаковым целям в столице РФ», — уточнил Штилерман.

17 мая на подлете к Москве было сбито более 130 беспилотников. Как отмечал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жертвами атаки ВСУ на жилые дома стали три человека, еще пятеро пострадали.

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он назвал ее террористической деятельностью.

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