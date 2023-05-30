Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву

Президент России Путин назвал террористической деятельностью атаку беспилотников на Москву

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников по Москве и Подмосковью, назвав это террористической деятельностью. Об этом он сказал в центр «Зотов» на Ходынке. Трансляцию вел официальный Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. «Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — подчеркнул он.

Президент также добавил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Москвы сработала удовлетворительно.