Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву. Работа ПВО и сбитые дроны: что известно об ударах по столице?

Собянин: несколько зданий в Москве оказались повреждены в результате атаки беспилотников

Несколько зданий в Москве оказались повреждены в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столицу. Атаку дронов подтвердил мэр Сергей Собянин.

В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА Сергей Собянин мэр Москвы

Градоначальник отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.

Известно, что на месте падения сбитых БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Глава города не уточнил, сколько домов получили повреждения в результате атаки.

Мэр отметил, что никто серьезно не пострадал. По его словам, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

Собянин призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.

Работу ПВО также подтвердили в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку дронов по территории региона.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша [противовоздушная оборона] ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — отметил он.

Руководитель региона добавил, что все экстренные службы работают, а также попросил жителей сохранять спокойствие.

Дроны повредили дома в Новой Москве и на юго-западе столицы

Подсчитано, что всего утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали около 25 беспилотников.

По предварительным данным, сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе Москвы на улице Атласова. Причиной мог стать БПЛА.

Уточнялось, что на месте ЧП нашли обломки, похожие на части беспилотника. В момент взрыва в квартире на 25-м этаже находились двое взрослых и пятилетний ребенок. Им удалось самостоятельно эвакуироваться. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Еще два дома на юго-западе столицы оказались повреждены беспилотниками. Один дрон врезался в жилой дом на Профсоюзной улице, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. По словам очевидцев, на земле остались обломки БЛПА.

Позже стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. БПЛА влетел в квартиру на 14-м этаже. В этом случае взрывные устройства, которые нес аппарат, не сдетонировали. Хозяева пострадавшей квартиры рассказали, что инцидент произошел около 04:20. Комната оказалась разрушена, часть беспилотника по-прежнему лежит на асфальте.

Очевидцы рассказали о звуках взрывов, похожих на работу ПВО. Дроны были сбиты над Истрой и Новой Ригой

О звуках взрывов рассказывали ранним утром жители подмосковных Одинцова, Немчиновки и Барвихи. По словам очевидцев, они были слышны во многих населенных пунктах. Указывалось, что предположительно это была работа систем ПВО.

Утверждалось, что несколько БПЛА были сбиты над Истрой. Кроме того, очевидцы сообщали об уничтоженном дроне, летевшем к Москве со стороны Новой Риги, а также о пяти сбитых беспилотниках над Рублевкой в Подмосковье.