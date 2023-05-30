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07:25, 30 мая 2023Россия

Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву

Собянин заявил, что в Москве несколько зданий повреждено в результате атаки беспилотников
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве несколько зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его словам, на месте происшествий работают сотрудники экстренных служб. Мэр не уточнил, сколько конкретно зданий оказались повреждены в результате атаки дронов.

Собянин подчеркнул, что никто серьезно не пострадал. Градоначальник призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

По последним данным, известно о трех поврежденных домах в Москве. Сначала произошел взрыв в многоэтажке Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16 этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

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    Анастасия Шейкина
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