Третий дом атакован беспилотником в Москве

«112»: беспилотник врезался в дом на Ленинском проспекте в Москве

Беспилотник врезался в дом на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

БПЛА влетел в квартиру дома на 13-м этаже. Место происшествия оцеплено, работают саперы.

Хозяева квартиры, в гостиную которой залетел БПЛА, рассказали, что это произошло около 04:20. Комната оказалась разрушена, часть беспилотника по-прежнему лежит на асфальте.

До этого стало известно, что беспилотник врезался в жилой дом на Профсоюзной улице. Дрон, который врезался в многоэтажку, нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6. Беспилотник залетел в квартиру дома на 16 этаже вместе с зарядом, но не взорвался. Известно, что находившийся на беспилотнике заряд способен пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.