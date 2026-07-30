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20:03, 30 июля 2026 (обновлено: 20:09, 30 июля 2026)Экономика

Французские винодельни оказались под угрозой из-за пожаров

FT: Винодельням Бордо грозят «зомби-пожары»
Виктория Клабукова

Фото: Jae C. Hong / AP

Бордоские винодельни оказались под угрозой из-за «зомби-пожаров». О последствиях мощных лесных пожаров во Франции пишет Financial Times.

Французские виноградари беспокоятся за судьбу самого престижного винодельческого региона на фоне бушующих пожаров. Для крупнейших хозяйств опасности пока нет, однако, по словам работников отрасли, положение остается нестабильным из-за вечно меняющегося ветра, который может обрушить пламя всего за несколько недель до сбора урожая. К примеру, шато Малартик-Лагравьер, где уже на протяжении двух веков производят вина гран-крю, располагается всего в десяти километрах от пылающих районов. Некоторые виноградники уже остались без урожая: так, в Провансе, недалеко от средиземноморского побережья, в начале июля вспыхнул лесной пожар, а в Руссильоне пламя уничтожило девять гектаров виноградника ценного сорта кариньян.

В то же время в Бордо опасаются, что вкус вина испортится из-за длительного задымления. Дым отраслевики называют бомбой замедленного действия: если даже изначально вино может и не пахнуть дымом, то впоследствии в процессе брожения и выдержки способно приобретать пепельный привкус. Особую опасность представляют «зомби-пожары» — тлеющие месяцами очаги возгорания.

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На сегодняшний день лесные пожары пока далеки от самых известных виноградников Бордо, включая апелласьоны Медока — Марго и Сен-Жюльен — и Сент-Эмильон. В случае распространения огня субрегион Грав пострадает первым. При этом, как утверждают власти, пожар в Жиронде, где сосредоточены многие винодельни, уже локализован, а 80 тысячам эвакуированных жителей разрешили вернуться домой. Помимо пожаров, ситуацию усугубляют спад спроса на красное вино и глобальное потепление, которое сокращает вегетационный период и меняет вкус винограда.

Лесные пожары, накрывшие юго-запад Франции, стали крупнейшими за полвека. На 27 июля площадь возгорания составляла 115 тысяч гектаров. Огонь подошел вплотную к оборонным и научным объектам на западе Бордо, где производят топливо для баллистических ракет M51 и ракетные двигатели.

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