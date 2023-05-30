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06:44, 30 мая 2023Россия

В Москве беспилотник врезался в жилой дом

SHOT: в Москве в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Москве в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительную информацию от экстренных служб.

По данным SHOT, беспилотник врезался в окно квартиры на 16 этаже. На земле лежат обломки, производится эвакуация жителей дома.

Ранее, утром 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. ЧП произошло в одном из домов на улице Атласова в поселении Московский. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже. Позже сообщалось, что причиной взрыва, предварительно, мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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    Юлия Мискевич
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