В Москве беспилотник врезался в жилой дом

SHOT: в Москве в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник

В Москве в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на предварительную информацию от экстренных служб.

По данным SHOT, беспилотник врезался в окно квартиры на 16 этаже. На земле лежат обломки, производится эвакуация жителей дома.

Ранее, утром 30 мая, стало известно о взрыве в многоэтажке в Новомосковском округе Москвы. ЧП произошло в одном из домов на улице Атласова в поселении Московский. Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже. Позже сообщалось, что причиной взрыва, предварительно, мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).