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05:21, 30 мая 2023Россия

В российском жилом доме произошел взрыв

Shot: в жилом доме в Новомосковском округе Москвы произошел взрыв

Фото: Telegram-канал Shot

В жилом доме в Новомосковском округе Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, ЧП произошло в одном из домов на улице Атласова в поселении Московский.

Мощный хлопок раздался из квартиры на 25 этаже, на кадрах с места инцидента видно поврежденный балкон. В результате ЧП на нескольких этажах вылетели окна, пишет Shot.

Экстренные службы работают на месте происшествия, территория внизу оцеплена.

Накануне около 200 человек эвакуировали из здания Исторического музея на Красной площади в центре Москвы из-за письма о бомбе, присланного анонимом на электронную почту. В присланном сообщении «минеры» предупредили, что взрыв в здании якобы произойдет 29 мая в 13:30.

Ранее сообщалось, что в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу из-за угрозы взрыва.

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    Марина Совина
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