Стало известно об эвакуации Исторического музея в Москве из-за письма о бомбе

Shot: около 200 человек эвакуировали из Исторического музея в Москве из-за письма о бомбе

Около 200 человек эвакуировали из здания Исторического музея на Красной площади в центре Москвы из-за письма о бомбе, присланного анонимом на электронную почту. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, к месту вызвали кинологов и саперов. Сейчас они проверяют залы и помещения Исторического музея.

В присланном сообщении «минеры» предупредили, что взрыв в здании якобы произойдет 29 мая в 13:30. Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Как пишет агентство «Интерфакс», факт минирования Исторического музея в Москве не подтвердился. Начальник управления ГИМ по связям с общественностью Мария Лемигова разъяснила, что Исторический музей возобновляет прием посетителей.

Ранее сообщалось, что в Москве более тысячи человек эвакуировали из зданий Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу из-за угрозы взрыва.

Среди эвакуированных оказались сотрудники и посетители галереи. Специалисты тогда осмотрели здания Третьяковки, угроза не подтвердилась.

До этого неизвестные заявили о «минировании» здания Ярославского вокзала в Москве.