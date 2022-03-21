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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Ярославском вокзале в Москве

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на место для проверки выехали кинологи. На работе вокзала инцидент не сказался. Данных об эвакуации здания нет.

Ранее неизвестные искаженными голосами сообщили о минировании четырех больниц Хабаровска. Информация о взрывном устройстве поступила утром на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича. Затем неизвестные сообщили о минировании в Краевую больницу № 1, Детскую поликлинику № 1 и клиническую больницу им. Г.Л. Александровича.

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Марина Совина
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