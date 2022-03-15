Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Неизвестные сообщили о минировании четырех больниц Хабаровска

В Хабаровске неизвестные искаженными голосами сообщили о минировании четырех больниц

Фото: Виталий Белоусов

Неизвестные искаженными голосами сообщили о минировании четырех больниц Хабаровска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Информация о взрывном устройстве поступила утром на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича. Затем неизвестные сообщили о минировании в Краевую больницу № 1 и Детскую поликлинику № 1.

«Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы им. Г.Л. Александровича», — говорится в сообщении.

11 марта сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию в России и Белоруссии по поимке участников интернет-сообщества, которые занимались массовым распространением ложных сообщений с угрозами взрывов. В результате мероприятий задержаны восемь человек в возрасте от 13 до 21 года. Они причастны к массовой рассылке анонимных электронных писем, в которых содержались ложные угрозы минирования детских садов, учебных заведений, зданий органов госвласти и торговых центров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние антироссийских санкций на мировую экономику
Россияне заинтересовались банковскими ячейками
Суд в Нур-Султане санкционировал арест племянника Назарбаева по делу о хищениях
Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой
Советник Байдена захотел провести переговоры с Патрушевым
Энергокризис заставил Китай обратиться к опасному топливу
Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина перечислила рецепты красоты
Россиян обеспокоила судьба роботов-курьеров
Раскрыты изменения в привычках россиян за время пандемии
России предрекли китайский вариант развития соцсетей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.