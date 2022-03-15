Неизвестные сообщили о минировании четырех больниц Хабаровска

В Хабаровске неизвестные искаженными голосами сообщили о минировании четырех больниц

Неизвестные искаженными голосами сообщили о минировании четырех больниц Хабаровска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Информация о взрывном устройстве поступила утром на телефон детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича. Затем неизвестные сообщили о минировании в Краевую больницу № 1 и Детскую поликлинику № 1.

«Аналогичная информация с искаженным голосом пришла на городской телефон приемного покоя городской клинической больницы им. Г.Л. Александровича», — говорится в сообщении.

11 марта сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию в России и Белоруссии по поимке участников интернет-сообщества, которые занимались массовым распространением ложных сообщений с угрозами взрывов. В результате мероприятий задержаны восемь человек в возрасте от 13 до 21 года. Они причастны к массовой рассылке анонимных электронных писем, в которых содержались ложные угрозы минирования детских садов, учебных заведений, зданий органов госвласти и торговых центров.