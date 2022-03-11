ФСБ и МВД провели спецоперацию по поимке преступной группы за лжеминирование

ФСБ сообщила о задержании 8 участников интернет-сообщества за массовое лжеминирование

Сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию в России и Белоруссии по поимке участников интернет-сообщества, которые занимались массовым распространением ложных сообщений с угрозами взрывов в торговых центрах и социальных объектах. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

Спецоперация российских правоохранительных органов проводилась в сотрудничестве с KГБ Белоруссии. В результате мероприятий задержаны восемь человек в возрасте от 13 до 21 года. Они причастны к массовой рассылке анонимных электронных писем, в которых содержались ложные угрозы минирования детских садов, учебных заведений, зданий органов госвласти и торговых центров.

Среди задержанных — двое предполагаемых лидеров интернет-сообщества — 16-летние подростки из Московской области и Витебской области Республики Беларусь, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Правоохранители установили, что подозреваемые использовали в своих целях телеграм-канал, где принимали заказы на лжеминирование за денежное вознаграждение. Ложные угрозы рассылались на объекты в России, Белоруссии и в других странах. После проделанного подозреваемые представляли отчет.

Волк сообщила, что за последние три месяца участники группы отправили свыше 80 заведомо ложных сообщений о терактах, в том числе письма получили в подразделениях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школах, на станциях метрополитена и в судах региона. Всего было проверено более 800 учебных заведений, эвакуированы почти 10 тысяч человек. По данным фактам возбуждено более 20 уголовных дел. Материальный ущерб устанавливается.