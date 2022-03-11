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Спецоперацию по поимке занимавшихся массовым лжеминированием показали на видео

ФСБ показала видео спецоперации по задержанию участников группы за массовое лжеминирование
Начало событий в новости ФСБ и МВД провели спецоперацию по поимке преступной группы за лжеминирование

Спецоперацию ФСБ и МВД, проведенную при взаимодействии с КГБ Белоруссии, по задержанию участников интернет-сообщества, которые занимались массовым лжеминированием, показали на видео. Запись опубликовал «Пятый канал» в своем Telegram-канале.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят к подозреваемым. Молодые люди говорят, что раскаиваются в содеянном.

Ранее 11 марта ФСБ сообщила, что в результате спецоперации задержаны восемь человек в возрасте от 13 до 21 года. Они причастны к массовой рассылке анонимных электронных писем, в которых содержались ложные угрозы минирования детских садов, учебных заведений, зданий органов госвласти и торговых центров.

Среди задержанных — двое предполагаемых лидеров интернет-сообщества — 16-летние подростки из Московской области и Витебской области Республики Беларусь, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Правоохранители установили, что подозреваемые использовали в своих целях Telegram-канал, где принимали заказы на лжеминирование за денежное вознаграждение. Ложные угрозы рассылались на объекты в России, Белоруссии и в других странах. После проделанного подозреваемые представляли отчет.

Волк сообщила, что за последние три месяца участники группы отправили свыше 80 заведомо ложных сообщений о терактах, в том числе письма получили в подразделениях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, школах, на станциях метрополитена и в судах региона. Всего было проверено более 800 учебных заведений, эвакуированы почти 10 тысяч человек. По данным фактам возбуждено более 20 уголовных дел. Материальный ущерб устанавливается.

Любовь Ширижик
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