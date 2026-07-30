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04:10, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Молодой человек сказал три слова на втором свидании и навсегда лишился третьего

«Лента.ру»: Мужчина признался в любви на втором свидании и лишился третьего
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Haunted-Hemlock рассказала о неудачном втором свидании с новым знакомым, навсегда лишившимся третьего шанса. Как выяснила «Лента.ру», причиной стали сказанные мужчиной три слова с признанием в любви.

«Первая встреча прошла за чашкой кофе и, честно говоря, все было довольно здорово. Разговор был естественным, сам парень — милым, и я ушла с мыслью, что, возможно, приложения для знакомств не совсем прокляты. На второе свидание мы отправились в кино. Еще до окончания трейлеров он начал со мной максимально агрессивно целоваться — прямо в переполненном зале», — написала автор.

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На протяжении всего фильма молодой человек держал девушку за руку, периодически сжимая ее или поглаживая бедро новой знакомой. После окончания показа он предложил ей поехать к нему, на что получил отказ. Не особенно огорчившись, он схватил автора за руку и после гроссмейстерской паузы произнес: «Я люблю тебя».

«Чувак, это наше второе свидание! Что ты вообще вытворяешь?! До этого, к слову, мы говорили о религии. Он родом из балканской страны, где большинство населения исповедует ислам. Так вот: когда он узнал, что я христианка, то мгновенно выразил готовность сменить вероисповедание "ради меня". Мужик, давай ты не будешь менять религию, пока я не определилась насчет тех самых агрессивных поцелуев? У меня возникло ощущение, что он перескочил от разговоров о кофе к обсуждению брака еще до того, как я успела осознать эти отношения», — призналась девушка.

В итоге, немного поразмыслив, она разорвала отношения, причем даже не удостоила парня новой встречи — она просто отправила ему сообщение.

Ранее женщина сходила на первое за 10 лет свидание и решила остаться затворницей. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда потенциальный бойфренд попросил у спутницы разрешение продемонстрировать свою технику массажа на ее руках.

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