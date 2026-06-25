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06:01, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Женщина сходила на первое за 10 лет свидание и решила остаться затворницей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником False-Building7236 рассказала о первой за 10 лет попытке сходить на свидание. По словам 42-летней женщины, после него она решила вернуться к одинокой жизни.

«Наша первая встреча проходила за чашкой кофе. Все было нормально — без искры, но это можно списать на то, что мы оба нервничали. Он спросил, не хотела бы я встретиться еще раз, на что я ответила согласием. И вот тогда все стало по-настоящему странно», — написала женщина.

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Для начала ее 47-летний спутник, явно менее успешный в карьерных вопросах, чем она, начал давать ей советы, касающиеся продвижения на работе и выстраивания отношений с коллегами. После этого он попросил у спутницы разрешение продемонстрировать свою технику массажа на ее руках. В процессе он повторял, какая у автора мягкая кожа. Встреча в итоге закончилась неловким поцелуем, однако мужчина хотел пригласить женщину к себе, чтобы приготовить ей ужин.

«Вчера он написал, что ему понравилось массировать мои руки и что его руки пахнут печеньем… Что? Поняв, что я больше не хочу видеть этого парнем, утром я отправила ему сообщение об этом. Он ответил, что я — "птичка, боящаяся покинуть гнездо", и добавил, что мне нужно его общество и физический контакт. Самое смешное: он написал, что весь день фантазировал о моей коже и о том, как будет массировать мое тело и делать "другие эротические вещи". Ребята. Фу. Я почти уверена, что он собирался сделать из меня кожаный костюм», — заключила автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как накануне важного для нее свидания решила избавиться от лишней растительности, но пожалела деньги на салон красоты и решила сама депилировать себя воском. Однако подготовка к встрече с мужчиной провалилась из-за простого чиха.

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