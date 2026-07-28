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Силовые структуры
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11:25, 28 июля 2026Силовые структуры

Россиянин собирал беспилотники для Украины

В Калужской области задержали мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Калужской области задержали мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, мужчина вышел на связь с иностранным куратором и выразил готовность передать Вооруженным силам Украины БПЛА и помогать в подготовке терактов на территории региона.

Фигурант занимался фотографированием военных объектов и сборкой беспилотников для разведки на территории области. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. На допросе он сознался и раскаялся в своих действиях.

Ранее сообщалось, что готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план. «Я должен был собрать и заложить в автомобиль», — признался фигурант.

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