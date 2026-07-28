Россиянин собирал беспилотники для Украины

В Калужской области задержали мужчину за госизмену

В Калужской области задержали мужчину за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, мужчина вышел на связь с иностранным куратором и выразил готовность передать Вооруженным силам Украины БПЛА и помогать в подготовке терактов на территории региона.

Фигурант занимался фотографированием военных объектов и сборкой беспилотников для разведки на территории области. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. На допросе он сознался и раскаялся в своих действиях.

Ранее сообщалось, что готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план. «Я должен был собрать и заложить в автомобиль», — признался фигурант.