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Силовые структуры
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10:26, 28 июля 2026 (обновлено: 10:31, 28 июля 2026)Силовые структуры

Готовивший теракт в Белгороде россиянин раскрыл свой план

Задержанный в Белгороде за подготовку теракта агент СБУ признался в содеянном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ЦОС ФСБ России / ТАСС

Задержанный за подготовку теракта в Белгороде против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области 63-летний местный житель дал признательные показания. Об этом сообщает ТАСС.

Он рассказал, что был завербован органами Службы безопасности Украины в Киеве. Там же прошел обучение и инструктаж. Затем приехал в Белгород, где подобрал контейнеры из определенной точки, в которой находились компоненты для самодельного взрывного устройства (СВУ). «Я должен был собрать и заложить в автомобиль», — признался фигурант.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к теракту»), статьи 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и части 3 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств»). Он заключен под стражу.

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