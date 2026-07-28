Собака Брауни сорвала план контрабандиста с мармеладом в российском аэропорту

В Шереметьево задержан мужчина из Катара, решивший провезти мармелад с каннабисом

Собака Брауни сорвала план контрабандиста с мармеладом в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, таможенники обнаружили у 50-летнего мужчины из Катара, шедшего по «зеленому» коридору, желтый мармелад с каннабисом. Сладость лежала внутри его чемодана в пластиковой банке. Проверка показала, что в мармеладе находится психоактивное вещество из марихуаны.

Иностранца задержали. Его отправили в колонию на 2,5 года. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские контрабандисты попались при попытке переправить груз с сигаретами в Европейский союз (ЕС).