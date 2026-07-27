Россияне попыталась доставить запрещенный груз в ЕС на метеошарах

Российские контрабандисты попались на попытке переправить сигареты на шарах в Литву

Российские контрабандисты попались при попытке переправить груз с сигаретами в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, жители Калининградской области попытались переправить запрещенный груз с помощью метеошаров на территорию Литвы. Они вложили в картонные коробки GPS-датчики, чтобы сообщники по ту сторону границы смогли найти контрабанду. Реализации планов помешали таможенники, которые прибыли на место и задержали преступников.

В коробках нашли 3,5 тысячи пачек сигарет, а также еще три в сарае у дома одного из контрабандистов.

В апреле из-за воздушных шаров с контрабандой была временно парализована работа аэропорта в Вильнюсе.