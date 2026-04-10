Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:20, 10 апреля 2026

Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

Зарина Дзагоева
Фото: Janis Laizans / Reuters

Работа аэропорта в Вильнюсе была временно парализована в ночь на 10 апреля из-за воздушных шаров с контрабандой. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на главного советника Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Дариуса Буту.

По его словам, около двух десятков воздушных шаров было замечено в небе. Европейская авиагавань не работала с 22:30 по местному времени в течение пяти часов. Это уже седьмой похожий инцидент за 2026 год. Власти Литвы винят в контрабанде Белоруссию.

27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул призвал Вильнюс восстановить отношения с Минском.

Премьер-министр республики Инга Ругинене в ответ сообщила, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Ее требования коснулись метеорологических шаров, задержанных на границе грузовиков и нелегальной миграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целый поток оскорблений». Трамп накричал на генсека НАТО. В чем причина?

    «Москвич» запатентовал мемный товарный знак

    Возможность роста экономики России объяснили

    Одного из главных производителей военных дронов в России захотели обанкротить

    Россияне выбрали для коротких поездок один город страны

    Стало известно о наступлении ВС России в Запорожской области

    Министр страны-посредника оскорбил Израиль

    Джокович назвал сроки завершения карьеры

    Иран назвал переговоры «инструментом США для выигрыша времени и подготовки к нападению»

    Москвичам рассказали о повторении снегопадов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok