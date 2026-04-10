Работа европейского аэропорта была парализована из-за воздушных шаров с контрабандой

LRT: Работа аэропорта Вильнюса была парализована из-за шаров с контрабандой

Работа аэропорта в Вильнюсе была временно парализована в ночь на 10 апреля из-за воздушных шаров с контрабандой. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на главного советника Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Дариуса Буту.

По его словам, около двух десятков воздушных шаров было замечено в небе. Европейская авиагавань не работала с 22:30 по местному времени в течение пяти часов. Это уже седьмой похожий инцидент за 2026 год. Власти Литвы винят в контрабанде Белоруссию.

27 марта спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Белоруссии Джон Коул призвал Вильнюс восстановить отношения с Минском.

Премьер-министр республики Инга Ругинене в ответ сообщила, что Литва готова рассмотреть встречу с Белоруссией на уровне вице-премьеров при ряде условий. Ее требования коснулись метеорологических шаров, задержанных на границе грузовиков и нелегальной миграции.