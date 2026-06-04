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17:11, 4 июня 2026Путешествия

21-летний турист пропал без вести в горах Сочи

21-летний турист две недели назад отправился в горы Сочи и пропал без вести
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

21-летний турист две недели назад отправился в горы Сочи и пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Молодой человек ушел в одиночный поход через Ореховские водопады 21 мая. Путешественник не регистрировал маршрут в базе МЧС. Предполагается, что он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться, однако домой не вернулся.

Уточняется, что последний сигнал его телефона был зафиксирован между селом Прогресс и горой Малый Ахун 22 мая около 15:30 по местному времени. К операции по его поиску привлекли 80 спасателей, 12 единиц техники и четыре вертолета.

За две недели сотрудники МЧС осмотрели хребты Прохладный и Ажек, гору Сахарную, район Ахуна, каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук и Каменистый, а также реку Агва. Следов пропавшего на данный момент не найдено.

Ранее турист попал на застолье к гостеприимному жителю Сочи и обокрал его на 170 тысяч рублей. 25-летний мужчина прибыл в курортный город из соседней республики.

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