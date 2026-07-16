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20:38, 16 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Россией, Черным и Азовским морями

Минобороны: Системы ПВО сбили 117 БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России больше сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под ударом оказались Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, Краснодарский край, а также Крым. Помимо того, боестолкновения произошли над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

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