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09:21, 16 июля 2026Россия

В Минобороны России раскрыли подробности удара высокоточным оружием по Киеву

Минобороны России отчиталось об ударах по предприятиям ВПК Украины в Киеве
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В ночь на 16 июля российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве. Подробности атаки раскрыло Минобороны России в Telegram.

В ведомстве отчитались о поражении предприятия логистической компании ПАО «Рапид», которое осуществляет сборку и хранение беспилотников большой и средней дальности, а также складирование иностранных комплектующих к ним.

Кроме того, атакован склад предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», где собираются дроны АН-196 «Лютый», а также разведывательные аппараты «Лелека-100».

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в районе Киевского бронетанкового завода после ночного прилета. До этого в Дарницком районе города были поражены склады.

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